18:09, 8 апреля 2026Мир

Мерц позвонил Трампу из-за Ирана

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

«Беседа была короткой и дружеской, Мерц хотел получить общее представление о текущем состоянии дипломатических дел на Ближнем Востоке», — передает газета.

Авторы материала также отметили, что политики в ходе своего разговора не затрагивали вопрос потенциального участия Германии в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, такое решение принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

