Названа дата прощания с не выжившей после нападения ученика российской учительницей

Учительницу из Добрянки Пермского края, которая не выжила после нападения ученика с ножом на пороге школы №5, похоронят 9 апреля. Такую дату прощания с россиянкой назвали в администрации Добрянского округа, передает портал 59.ru.

Представители администрации отметили, что церемония прощания с россиянкой начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта имени Ладугина. В 11:00 состоится отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, а в 13:30 будет поминальный обед в ресторане «Старый город».

До этого сообщалось, что педагог по русскому языку и литературе Олеся Багута, которая стала жертвой нападения школьника, была победительницей конкурса «Учитель года — 2018».

Ее муж пояснил, что женщина пыталась защищаться от ударов школьника. На ее руках остались порезы.

О нападении старшеклассника с ножом на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Пострадавшую экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации. Однако спасти женщину не удалось.