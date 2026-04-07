Муж не выжившей после нападения школьника российской учительницы дал первый комментарий

Муж пермской учительницы: Супруга пыталась защищаться от ударов школьника

Муж учительницы русского языка и литературы из школы № 5 в Добрянке Пермского края, не выжившей после нападения девятиклассника с ножом, дал первый комментарий после трагедии. Заявление россиянина опубликовал портал 59.ru.

Мужчина отметил, что супруга пыталась защищаться от ударов учащегося. На ее руках остались порезы. Россиянин узнал о трагедии от сестры жены.

Он подчеркнул, что ничего не предвещало беды. Жена ушла на работу спокойной и красивой, добавил он.

«Был удар сзади в спину, в сердце, шею», — описал он нападение. Мужчина поделился, что не видел подростка, который нанес его жене смертельные раны. По его данным, юношу сразу увезли полицейские.

До этого сообщалось, что психическое состояние исколовшего ножом российскую учительницу вызвало вопросы. Несовершеннолетнему назначили прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в прокуратуре рассказали, что 17-летний ученик девятого класса воспитывается в обычной семье. Оба родителя работают.

О нападении старшеклассника с ножом на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Пострадавшую экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации. Однако спасти женщину не удалось.