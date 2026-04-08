Овечкин назвал сроки принятия решения по будущему в НХЛ

Александр Овечкин примет решение по будущему в НХЛ летом

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал сроки принятия решения по будущему в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Monumental Sports Network.

По словам нападающего, он сделает это летом. «Мне нужно поговорить со своей семьей, с владельцем "Вашингтона" Тедом Леонсисом. Нужно подойти к этому с умом», — заявил Овечкин.

Ранее Овечкина номинировали на индивидуальный приз «Билл Мастертон Трофи». Награда ежегодно вручается игроку, который проявил высокое мастерство и верность хоккею.

Контракт 40-летнего хоккеиста с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он играет за этот клуб в НХЛ с 2005-го.