17:33, 8 апреля 2026

Овечкина номинировали на индивидуальный приз в НХЛ

Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danny Wild-Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» выдвинул российского форварда Александра Овечкина на индивидуальный приз «Билл Мастертон Трофи». Об этом в соцсети X написала журналистка Сэмми Сильбер.

Награда ежегодно вручается игроку, который проявил высокое мастерство и верность хоккею. Победителя выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), каждая команда может номинировать по одному игроку.

Российские игроки никогда не получали «Билл Мастертон Трофи». В прошлом году обладателем приза стал канадский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Все новости
