Овечкина номинировали на индивидуальный приз в НХЛ

Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» выдвинул российского форварда Александра Овечкина на индивидуальный приз «Билл Мастертон Трофи». Об этом в соцсети X написала журналистка Сэмми Сильбер.

Награда ежегодно вручается игроку, который проявил высокое мастерство и верность хоккею. Победителя выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), каждая команда может номинировать по одному игроку.

Российские игроки никогда не получали «Билл Мастертон Трофи». В прошлом году обладателем приза стал канадский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

