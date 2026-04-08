Покинувший Россию автогигант отзовет свыше четверти миллиона машин

Reuters: GM отзовет больше 271 тысячи машин из-за проблем с камерой заднего вида

General Motors отзовет в США 271 770 автомобилей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Управление национальной безопасности дорожного движения Соединенных Штатов.

Причиной принятого решения стали проблемы с камерой заднего вида, которая, как оказалось, может передавать искаженное или пустое изображение. Отзыв касается седанов Chevrolet Malibu.

В ноябре 2025 года General Motors решила отказаться от китайских запчастей. Соответствующее предписание получили тысячи поставщиков.

Ранее стало известно, что компания Ford Motor отзовет в США 422 613 автомобилей. Причиной такого решения стали проблемы со стеклоочистителями, которые могут выходить из строя. В марте этот автогигант отзывал больше 254 тысяч внедорожников из-за дефектов программного обеспечения.