13:13, 8 апреля 2026Авто

Покинувший Россию автогигант отзовет свыше четверти миллиона машин

Reuters: GM отзовет больше 271 тысячи машин из-за проблем с камерой заднего вида
Кирилл Луцюк

Фото: Rebecca Cook / Reuters

General Motors отзовет в США 271 770 автомобилей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Управление национальной безопасности дорожного движения Соединенных Штатов.

Причиной принятого решения стали проблемы с камерой заднего вида, которая, как оказалось, может передавать искаженное или пустое изображение. Отзыв касается седанов Chevrolet Malibu.

В ноябре 2025 года General Motors решила отказаться от китайских запчастей. Соответствующее предписание получили тысячи поставщиков.

Ранее стало известно, что компания Ford Motor отзовет в США 422 613 автомобилей. Причиной такого решения стали проблемы со стеклоочистителями, которые могут выходить из строя. В марте этот автогигант отзывал больше 254 тысяч внедорожников из-за дефектов программного обеспечения.

    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Определен наиболее полезный способ употребления фруктов

    В России высказались о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине

    GAC готовит новый флагманский кроссовер для россиян

    Две страны Персидского залива заявили об атаках Ирана после перемирия

    Вэнс раскритиковал европейских лидеров за позицию по Украине

    Сбежавших с миллионами рублей в ОАЭ мошенников вернули в Россию

    Украину назвали «проклятием» НАТО

    Россиянка без причин оскорбила матерей с колясками и дала им совет про «чучмечью страну»

    Все новости
