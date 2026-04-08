Политолог предрек коварный поступок Трампа после перемирия с Ираном

Политолог Ордуханян предрек коварный поступок Трампа после перемирия с Ираном

Предугадать следующий шаг президента США Дональда Трампа невозможно, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. В беседе с «Лентой.ру» он допустил коварный поступок со стороны американского лидера после перемирия с Ираном.

«Клоун — это единственная профессия, которая непредсказуема. Когда выходит клоун, никто не знает, что будет потом. И в этом, собственно говоря, юмор. Но в политической клоунаде юмору места нет. Мы прекрасно понимаем, что юмор — это кровь, горе, жизни людей», — сказал Ордуханян.

Он допустил, что перемирие с Ираном может быть отсрочкой для того, чтобы сосредоточить силы и нанести очередной удар. Кроме того, не исключено, что у США закончились деньги, поэтому финансировать боевые действия уже невозможно.

«Тайные консультации, которые он ведет и с нами, и с китайским правительством, и учитывает сейчас мнение двух сторон. Возможно ли это? Все возможно. Это может быть абсолютно все, что угодно. Здесь нет политики, здесь нет политологии, здесь нет логики, здесь нет даже здравого смысла», — подчеркнул Ордуханян.

Кроме того, по его словам, европейские СМИ утверждают, что Трамп сговорился с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, разброс мнений настолько большой, что говорить о последовательности и здравом смысле не приходится.

«Будем запасаться попкорном, семечками и смотреть, что этот клоун еще раз выкинет. Что-то мне подсказывает, что это никому не понравится. И, как всегда, это будет абсолютно неожиданно, коварно, в его стиле. Все, кто находятся там, должны быть готовы абсолютно ко всему. Начиная от извинений, хотя это маловероятно, вплоть до применения ядерного оружия», — заключил политолог.

Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. До этого американский лидер угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию и поставил дедлайн для Тегерана, который должен был истечь 8 апреля в 4:00 по московскому времени.

При этом глава Белого дома выразил готовность возобновить боевые действия против Ирана, если США не смогут согласовать устраивающую Вашингтон сделку.