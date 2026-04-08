Российский футболист сравнил McDonald’s и «Вкусно — и точка»

Футболист «Динамо» Расулов заявил, что «Вкусно — и точка» вкуснее McDonald’s

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов сравнил еду в McDonald’s и «Вкусно — и точка». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что ему было интересно попробовать настоящий «Макдональдс» на сборах. «Но "Вкусно — и точка" в разы вкуснее. Все наше — лучшее», — посчитал российский спортсмен.

Расулов попал в академию московского «Динамо» в 2021 году, играя за молодежную команду и фарм-клуб. Он дебютировал в Российской премьер-лиге 19 октября 2025 года.

McDonald’s объявила о приостановке работы в России в марте 2022 года. Активы компании в России выкупил предприниматель Александр Говор, открыв на месте американской сети фастфуда рестораны «Вкусно — и точка».