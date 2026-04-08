Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА Вуйошевич

Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА Душко Вуйошевич

В Белграде умер сербский баскетбольный тренер Душко Вуйошевич. Об этом сообщает Nova Sport.

Тренеру было 67 лет. В середине марта серба госпитализировали с пневмонией, выявив проблемы с сердцем и почками. В мае 2025-го он перенес пересадку почки в Минске после 10 лет диализа.

Пресс-служба ЦСКА, в котором работал Вуйошевич, выразила соболезнования родным и баскетбольному сообществу. Они назвали тренера выдающимся специалистом.

Вуйошевич возглавил ЦСКА в сезоне-2010/2011, но был уволен после пяти поражений в шести матчах Евролиги. В сезоне-2008/2009 он признан лучшим тренером Евролиги с «Партизаном», с 2022 по 2025 годы работал консультантом в «Студентски центар».