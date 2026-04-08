04:07, 8 апреля 2026Мир

В Иране жестко оценили согласие США на перемирие

В Тегеране назвали согласие США на перемирие «последовательным отступлением»
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Игорь Наймушин / РИА Новости

Принятие США инициативы Пакистана о двухнедельном перемирии с Тегераном является отступлением американского президента Дональда Трампа. С таким комментарием выступило государственное телевидение Ирана, пишет ТАСС.

«Согласие на перемирие с Тегераном — это "последовательное отступление" Трампа в противостоянии с Ираном», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый раунд мирных переговоров США и Ирана пройдет в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде. По словам представителя Белого дома Кэролайн Левитт, идет дискуссия о личных переговорах, но окончательного решения пока не принято.

Также стало известно, что Соединенные Штаты согласны оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном. Помимо этого, власти США согласны выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока, уточнили в Совете безопасности.

