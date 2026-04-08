15:03, 8 апреля 2026

В России назвали возможные сроки снятия ограничений на посещение Ближнего Востока

АТОР: Ограничения на посещение Ближнего Востока могут снять через три недели
Алина Черненко

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Ограничения на посещение туристами Ближнего Востока могут снять через несколько недель. Возможные сроки РИА Новости назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Если Израиль не выступит самостоятельной стороной конфликта без оглядки на США, то в течение трех недель ограничения для туристов отменят, предположил собеседник агентства. Мурадян добавил, что в этом случае спрос на поездки в страны региона быстро восстановится при отсутствии факторов, негативно влияющих на безопасность путешественников.

По словам спикера, восстановление спроса может даже прийтись на майские праздники, поскольку есть бронирования, которые туристы не отменяли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился с предложениями Тегерана ради временного прекращения огня. Иранская сторона сформулировала пакет требований из десяти пунктов, касающихся безопасности, экономики и региональной политики.

