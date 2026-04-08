18:32, 8 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Украины о переломе хода конфликта

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Перелом конфликта с Украиной наступил, когда Российская армия начала продвижение в зоне специальной военной операции, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что условий для перелома хода конфликта Россией или Украиной не наблюдается. Представитель офиса президента республики назвал амбициозными планы российского командования.

Депутат напомнил, что российскую сторону интересует мир, устранение причин конфликта и условия безопасности не только для Украины, но и для России. Он также отметил, что Российская армия понемногу продвигается к этой цели, взяв под контроль Луганскую Народную Республику, часть Донецкой Народной Республики, а также Запорожской области.

«Поэтому перелом наступил, когда Российская армия начала освобождать свои субъекты федерации. Вот тогда, будем считать, наступил перелом войны. Потому что победа, она все равно будет за нами. И вот это был перелом. То есть мы долго ждали, уговаривали, пытались вести какие-то переговоры, на какие только уступки ни шли, чтобы мирным путем это все закончилось. Ну а когда уже Российская армия включилась, уже собственно и все», — прокомментировал Колесник.

Ранее стало известно, что российские войска достигли успеха у Славянска в ДНР. Им удалось выровнять участок фронта протяженностью более 10 километров на востоке от города.

    Последние новости

    «Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

    Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер назвали посмешищем из-за внешнего вида на фото папарацци

    День рождения ребенка обернулся для россиян административкой

    Эмигрировавший комик-иноагент решил оформить ребенку российское гражданство

    На крупнейшей мотовыставке России гостям представили более 500 новых моделей

    Инфляция в России ускорилась

    Названы самые популярные смартфоны

    Любителей скрывать запах изо рта жвачкой предупредили об обратном желаемому эффекте

    Близкие к Московской области регионы засыпало снегом

    Убивший учительницу российский школьник отреагировал на арест

    Все новости
