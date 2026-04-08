Депутат Колесник: Перелом конфликта с Украиной наступил, когда началась СВО

Перелом конфликта с Украиной наступил, когда Российская армия начала продвижение в зоне специальной военной операции, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что условий для перелома хода конфликта Россией или Украиной не наблюдается. Представитель офиса президента республики назвал амбициозными планы российского командования.

Депутат напомнил, что российскую сторону интересует мир, устранение причин конфликта и условия безопасности не только для Украины, но и для России. Он также отметил, что Российская армия понемногу продвигается к этой цели, взяв под контроль Луганскую Народную Республику, часть Донецкой Народной Республики, а также Запорожской области.

«Поэтому перелом наступил, когда Российская армия начала освобождать свои субъекты федерации. Вот тогда, будем считать, наступил перелом войны. Потому что победа, она все равно будет за нами. И вот это был перелом. То есть мы долго ждали, уговаривали, пытались вести какие-то переговоры, на какие только уступки ни шли, чтобы мирным путем это все закончилось. Ну а когда уже Российская армия включилась, уже собственно и все», — прокомментировал Колесник.

Ранее стало известно, что российские войска достигли успеха у Славянска в ДНР. Им удалось выровнять участок фронта протяженностью более 10 километров на востоке от города.