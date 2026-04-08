13:51, 8 апреля 2026

В России призвали к изменениям боевых действий в зоне СВО

Никита Абрамов
Россия должна начать массированные удары по тем объектам на Украине, которые подозреваются в изготовлении и запуске БПЛА. К таким действиям призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит News.ru.

По его мнению, Украина является террористическим государством, с которым нужно обходиться соответствующим образом. В первую очередь, отметил депутат, нужно обрубить все возможности получения вооружения из-за границы.

«Не давать поднимать головы, устраивая массированные обстрелы всех объектов, которые только можно заподозрить в изготовлении и запуске БПЛА в сторону России. Инициатива здесь должна быть на нашей стороне», — пояснил Журавлев, добавив, что нужно кратно нарастить число российских БПЛА.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали Ленинградскую область. Тогда под удары также попали Курская, Брянская и Белгородская области.

В ночь с 7 на 8 апреля украинские войска выпустили по регионам России десятки беспилотников. Отмечается, что под удар попали четыре российских региона — Орловская и Ростовская области, а также Краснодарский край и Крым.

