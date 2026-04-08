Сенатор Джабаров: Иран понимает, какой манипулятор Зеленский

Иран не оставил без внимания попытки президента Владимира Зеленского вмешаться в конфликт и его усилия нанести вред иранскому народу, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее посольство Ирана в ЮАР высмеяло украинского лидера Владимира Зеленского после его обращения, посвященного результатам заседания Совета Безопасности ООН по закрытию Ормузского пролива. На своей странице в соцсети X диппредставительство назвало главу Украины клоуном.

Сенатор отметил, что две ситуации нельзя сравнивать, поскольку Россия по просьбе многих стран не стремилась заблокировать Украине выход в Черное море. Также он указал, что Зеленский врет по поводу того, что Украина отстояла свою экономику, потому что Россия «не занималась ей в полный рост».

«Я думаю, что у господина Зеленского сейчас настроение должно быть очень плохим. Иран прекрасно понимает, какой это политический авантюрист, сколько он пытался нанести вреда иранскому государству. Он пытался обеспечивать дронами некоторые страны залива, которые подвергались ударам со стороны Ирана. И все это, конечно, не осталось без внимания иранской стороны», — сказал Джабаров.

Он добавил, что у Зеленского наступает критическая ситуация. Сенатор указал, что оружейные склады Израиля и США опустошены, поэтому Европа не сможет закупить оружие для Украины.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что из-за войны США в Иране военная стратегия Владимира Зеленского, нацеленная на истощение России, потерпела полный крах по всем пунктам. Пока Украина теряет западную поддержку, Россия получает значительную прибыль от продажи нефти и газа.