Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 8 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали перепалку между Зеленским и посольством Ирана

Сенатор Джабаров: Иран понимает, какой манипулятор Зеленский
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Иран не оставил без внимания попытки президента Владимира Зеленского вмешаться в конфликт и его усилия нанести вред иранскому народу, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее посольство Ирана в ЮАР высмеяло украинского лидера Владимира Зеленского после его обращения, посвященного результатам заседания Совета Безопасности ООН по закрытию Ормузского пролива. На своей странице в соцсети X диппредставительство назвало главу Украины клоуном.

Сенатор отметил, что две ситуации нельзя сравнивать, поскольку Россия по просьбе многих стран не стремилась заблокировать Украине выход в Черное море. Также он указал, что Зеленский врет по поводу того, что Украина отстояла свою экономику, потому что Россия «не занималась ей в полный рост».

«Я думаю, что у господина Зеленского сейчас настроение должно быть очень плохим. Иран прекрасно понимает, какой это политический авантюрист, сколько он пытался нанести вреда иранскому государству. Он пытался обеспечивать дронами некоторые страны залива, которые подвергались ударам со стороны Ирана. И все это, конечно, не осталось без внимания иранской стороны», — сказал Джабаров.

Он добавил, что у Зеленского наступает критическая ситуация. Сенатор указал, что оружейные склады Израиля и США опустошены, поэтому Европа не сможет закупить оружие для Украины.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что из-за войны США в Иране военная стратегия Владимира Зеленского, нацеленная на истощение России, потерпела полный крах по всем пунктам. Пока Украина теряет западную поддержку, Россия получает значительную прибыль от продажи нефти и газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану с одним уточнением

    У бывшего сенатора России захотели забрать имущество

    Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

    В России назвали возможные сроки снятия ограничений на посещение Ближнего Востока

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok