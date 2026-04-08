В СПЧ порассуждали о судьбе российского археолога после экстрадиции на Украину

Фадеев: СПЧ обратился в международные структуры по поводу археолога Бутягина

Совет по правам человека при президенте России обратился в международные структуры по поводу судьбы археолога Александра Бутягина, которого арестовали в Польше и согласились экстрадировать на Украину. Об этом заявил глава СПЧ Александр Фадеев, его рассуждение приводит РИА Новости.

Шансы на то, что Польша переменит решение в пользу россиянина малы, отметил Фадеев. Тем не менее СПЧ будет прикладывать все усилия, чтобы помочь ученому, заверил он. «Просто на той стороне враги фактически, и как поведет себя Польша — это очень сложная ситуация», — поделился Фадеев.

До этого стало известно, что Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину.

Украинский адвокат Виталий Тытыч предположил, что археологу Бутягину грозит до пяти лет лишения свободы.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.