8 апреля 2026

Врач предостерег от распространенной ошибки во время обеда

Врач общей практики Хан призвал не разогревать еду в пластиковых контейнерах
Александра Лисица

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан предостерег от распространенной ошибки во время обеда. Его рекомендацией поделилось издание Mirror.

Хан призвал людей не разогревать и даже не хранить продукты в пластиковых контейнерах. «Теперь, когда я знаком с исследованиями о деменции, сонных артериях и микропластике, я больше не грею еду в микроволновке в пластиковых контейнерах. Не потому, что это точно вредно, а потому, что может навредить», — заявил он.

Доктор объяснил, что даже при простом хранении продуктов в пластиковых контейнерах повышается риск того, что в пищу попадет часть микропластика из тары. Если же поставить продукты в контейнере в микроволновую печь, нагревание значительно увеличит риск попадания в пищу микропластика. «Пластик становится немного более неустойчивым, и его частички попадают в пищу, которую вы едите», — заключил он.

До этого ученые пришли к выводу, что микроскопические частицы пластика могут быть связаны с процессами, лежащими в основе болезни Паркинсона. Также обнаружилось, что микропластик может быть фактором развития рака предстательной железы.

