Жительницы кавказской республики заявили о нападках в соцсетях «борцов с экскортом»

Жительницы Северной Осетии заявили о нападках в соцсетях от псевдоактивистов

Жительницы одной кавказской республики заявили о нападках в соцсетях «борцов с эскортом». Как стало известно Telegram-каналу Mash Gor, уроженок Северной Осетии одолевают псевдоактивисты, считающиеся, что те ведут образ жизни, который противоречит религиозным канонам.

Девушки пояснили, что их обидчики объединились в группу. Они выбирают случайных «жертв», публикуют их фотографии без всякого разрешения. Мужчины обсуждают внешность жительниц Северной Осетии. Они унижают и оскорбляют их.

По данным девушек, большая часть псевдоактивистов проживает не в России.

