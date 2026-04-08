Жительницы кавказской республики заявили о нападках в соцсетях «борцов с экскортом»

10:27, 8 апреля 2026Россия

Жительницы Северной Осетии заявили о нападках в соцсетях от псевдоактивистов
Майя Назарова

Фото: Ekateryna Zubal / Shutterstock / Fotodom

Жительницы одной кавказской республики заявили о нападках в соцсетях «борцов с эскортом». Как стало известно Telegram-каналу Mash Gor, уроженок Северной Осетии одолевают псевдоактивисты, считающиеся, что те ведут образ жизни, который противоречит религиозным канонам.

Девушки пояснили, что их обидчики объединились в группу. Они выбирают случайных «жертв», публикуют их фотографии без всякого разрешения. Мужчины обсуждают внешность жительниц Северной Осетии. Они унижают и оскорбляют их.

По данным девушек, большая часть псевдоактивистов проживает не в России.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае подросток избил студенток из-за коротких волос яркого цвета. После случившегося полиция организовала проверку.

Еще раньше жительница Красноярска заподозрила учителей гимназии № 2 в травле ее дочери из-за цвета волос.

