Журова оценила влияние Латвии на МОК в вопросе недопуска россиян

Журова назвала желание Латвии отстранить российских спортсменов бессмысленным

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила влияние Латвии на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе недопуска российских спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Что-то у них совсем произошло с головой, что им наши спортсмены стали опасны», — посчитала Журова. Она назвала действия Латвии против России бессмысленными, так как МОК будет придерживаться своей позиции. По мнению депутата, латвийское руководство действует в том числе себе во вред.

Руководство Национального олимпийского комитета Латвии на встрече с МОК, состоявшейся в марте, резко выступило против возвращения России на международную арену. В Латвии дали понять, что будут добиваться недопуска россиян на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, особенно под национальным флагом.

Ранее власти Латвии лишили вида на жительство бывшего главного тренера сборной России по хоккею Владимира Крикунова. По словам специалиста, документ действовал до 2027 года.