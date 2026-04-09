Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
00:29, 9 апреля 2026

Болельщики «Зенита» забросали футболистов «Спартака» бутылками после матча в Кубке России

Фанаты «Зенита» забросали футболистов «Спартака» бутылками после матча
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Болельщики петербургского «Зенита» забросали пластиковыми бутылками футболистов московского «Спартака» после матча в полуфинале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Инцидент произошел сразу после серии пенальти. Красно-белые праздновали победу на поле, и в этот момент с трибун в них полетели посторонние предметы. Одна из бутылок попала в голову форварду красно-белых Манфреду Угальде.

Матч прошел 9 апреля в Санкт-Петербурге, основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти победу со счетом 7:6 одержали москвичи.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА. «Зенит» прекратил борьбу за титул.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok