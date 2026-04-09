Болельщики «Зенита» забросали футболистов «Спартака» бутылками после матча в Кубке России

Фанаты «Зенита» забросали футболистов «Спартака» бутылками после матча

Болельщики петербургского «Зенита» забросали пластиковыми бутылками футболистов московского «Спартака» после матча в полуфинале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Инцидент произошел сразу после серии пенальти. Красно-белые праздновали победу на поле, и в этот момент с трибун в них полетели посторонние предметы. Одна из бутылок попала в голову форварду красно-белых Манфреду Угальде.

Матч прошел 9 апреля в Санкт-Петербурге, основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти победу со счетом 7:6 одержали москвичи.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА. «Зенит» прекратил борьбу за титул.