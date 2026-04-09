Стало известно о смене стратегии ЕС в отношении Украины

15:08, 9 апреля 2026

«Страна.ua»: ЕС пересматривает свою стратегию в отношении Украины из-за Ирана
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) пересматривает свою стратегию в отношении Украины из-за войны США и Ирана. Об этом пишут журналисты издания «Страна.ua».

«ЕС сейчас явно оценивает новую геополитическую реальность после начала войны в Иране. И это может привести и к определенной смене стратегии в отношении Украины, а потому и многие процессы становятся на паузу», — пишут они.

По словам журналистов, Европа является главной «крышей» для антикоррупционных органов Украины и связанных с ними активистами и политиками. Поэтому, добавляют журналисты, не исключен и контрудар со стороны Владимира Зеленского с целью ограничить их деятельность.

В июле 2025 года Верховная Рада, где партийное большинство занимает основанная Зеленским партия «Слуга Народа», приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. Украинский лидер подписал законопроект в тот же день, что вызвало волну массовых акций протеста в городах страны. После этого Зеленский внес в парламент новый законопроект, восстанавливающий полномочия ключевых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

