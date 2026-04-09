Гоблин призвал россиян брать пример с японцев в одном вопросе

Блогер Дмитрий Пучков призвал россиян ценить момент по примеру японцев

Известный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал россиян, застрявших в рутине, ценить момент и наслаждаться природой по примеру японцев. Такую рекомендацию он дал в эфире радио Sputnik, запись опубликована во «ВКонтакте».

Пучков вместе с соведущими обсуждал тему быстротечности времени и отметил, что людям кажется, что время идет быстрее, когда их жизнь становится однообразной. «Будь как японец. Вышел — листочек зеленый, мама дорогая! Или желтый. Ветер дует или не дует, дождик, солнце — всем надо наслаждаться непрерывно (...) Каждой минуте радоваться надо», — посоветовал блогер.

Гоблин также порекомендовал слушателям по возможности чаще получать свежие впечатления.

Ранее Пучков дал главный совет молодым людям. Блогер заявил, что считает самым важным в жизни дисциплину.

Перед этим он также рассказал о переменах в жизни после 50 лет. По словам Гоблина, с возрастом его организм стал хуже реагировать на алкоголь и переедание.

