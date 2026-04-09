Губерниев заявил, что сделал бы конфетку из биатлона, если бы не санкции

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев изъявил желание возглавить мировой биатлон и назвал его руководителей свиньями. Его слова приводит Sport24.

«Я бы из биатлона сделал конфетку, но мне будет сложно руководить IBU с учетом того, что я под европейскими санкциями. С биатлоном ситуация очень тяжелая», — сказал Губерниев.

Также комментатор поделился ожиданиями от грядущих в сентябре выборов президента Международного союза биатлонистов (IBU). «Они ведут себя как свиньи. Сейчас еще российский биатлон ответит за то, что Израиль нарушил перемирие. Кто бы ни пришел — ничего хорошего нам ждать не приходится. Но это не значит, что надо останавливаться и опускать руки», — отметил Губерниев.

Ранее он оценил возможность отъезда из России. Журналист считает, что в Европе его никто не ждет. «Если приеду туда, они еще к херам развалятся. Мне и в России очень хорошо», — добавил журналист. 29 января он попал в санкционный список Евросоюза.