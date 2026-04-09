Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в Европе его никто не ждет

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил возможность отъезда из России. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, что находится на своем месте, любит свою страну и помогает ей быть лучше. Он посчитал, что в Европе его никто не ждет. «Если приеду туда, они еще к херам развалятся. Мне и в России очень хорошо», — добавил журналист.

Губерниев попал в санкционный список Евросоюза (ЕС) 29 января. ЕС обвинил сотрудников российских СМИ в распространении пропаганды.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном отъезде из России. По словам специалиста, ничто не может побудить ее уехать в другую страну.

