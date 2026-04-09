12:50, 9 апреля 2026Спорт

Губерниев оценил возможность отъезда из России

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в Европе его никто не ждет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил возможность отъезда из России. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, что находится на своем месте, любит свою страну и помогает ей быть лучше. Он посчитал, что в Европе его никто не ждет. «Если приеду туда, они еще к херам развалятся. Мне и в России очень хорошо», — добавил журналист.

Губерниев попал в санкционный список Евросоюза (ЕС) 29 января. ЕС обвинил сотрудников российских СМИ в распространении пропаганды.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном отъезде из России. По словам специалиста, ничто не может побудить ее уехать в другую страну.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
