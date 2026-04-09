Иностранка занялась сексом с мужчиной на глазах у прохожих с детьми

В итальянском городе Римини полиция задержала пару иностранцев, занимавшихся сексом на пляже в день католической Пасхи. Об этом сообщает сайт Rimini Today.

Инцидент произошел 5 апреля около полудня. Мужчина и женщина из США предавались утехам, не обращая внимания на других отдыхающих. Это происходило на глазах прохожих с детьми. Некоторые очевидцы снимали их на свои телефоны.

На место происшествия прибыл наряд полиции и прервал пару. Задержанным предъявлено обвинение в совершении непристойных действий в общественном месте.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Паттайя полиция задержала пару, занимавшуюся сексом на глазах прохожих. Мужчина и женщина пытались скрыться.