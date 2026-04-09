Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:02, 9 апреля 2026Мир

Иран обвинил Израиль во лжи и «оставил руки на спусковом крючке»

Президент Пезешкиан: Руки Ирана остаются на спусковом крючке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Иран считает удары Израиля по Ливану злостным нарушением договоренностей и не оставит их безнаказанными. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил иранский президент Масуд Пезешкиан.

«Агрессия сионистского образования (Израиля — прим. «Ленты.ру») против Ливана является вопиющим нарушением первоначального соглашения о прекращении огня и опасным признаком обмана и отсутствия приверженности потенциальным соглашениям. Продолжение этой агрессии сделает переговоры бессмысленными; наши руки останутся на спусковом крючке», — сказал политик.

По словам Пезешкиана, Тегеран «никогда не бросит своих ливанских братьев и сестер».

Ранее Евросоюз обвинил Израиль в саботаже перемирия на Ближнем Востоке.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. В это трудное для страны время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана, подчеркнул российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok