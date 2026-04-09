09:37, 9 апреля 2026Россия

«Лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но"». Кадыров высказался об отправке чеченских подразделений на помощь Тегерану

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика не будет оказывать военную поддержку Ирану в конфликте с США и Израилем. По его словам, это связано с тем, что Тегеран ведет боевые действия не только против Вашингтона и Тель-Авива, но и наносит удары по соседним странам.

Кадыров напомнил, что находится «в братских отношениях» с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Зайед Аль Нахайаном, с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.

Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта

Рамзан Кадыровглава Чечни

Кадыров назвал условие отправки чеченских бойцов в Иран

Глава Чечни рассказал, что в сети появилась информация о том, что чеченские подразделения якобы готовы выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев. По словам Кадырова, это не правда. Однако он допустил военную поддержку Ирана, назвав важное условие.

Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Но они нападают и на наших братьев

Рамзан Кадыровглава Чечни

Какие именно подразделения могли бы отправиться в Иран, и какие законы России могли бы служить этому правовым основанием, Кадыров не уточнил.

Соратник Кадырова заявил о готовности отправиться воевать за Иран

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о своей готовности отправиться воевать за Иран. По его мнению, России следует поддерживать союзника, в том числе оружием.

Надо дать Ирану все, что мы можем дать. Поддержать его в чем только можно поддержать. И если бы было на то решение руководства страны, абсолютно спокойно. Хоть сегодня даже я готов, как говорится поехать и встать для того, чтобы помочь им отразить наземное, как говорится, продвижение войск

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Алаудинов выразил мнение, что если сейчас «у них получится добить Иран», следующей страной, которая может подвергнуться нападению, будет Россия. Военный назвал конфликт на Ближнем Востоке битвой между войском Антихриста и войском Божьим.

«Пусть Всевышний поможет Ирану выстоять. А мы должны сделать все, что в наших силах, для того, чтобы он мог выстоять», — заключил Алаудинов.

    Последние новости

    «Лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но"». Кадыров высказался об отправке чеченских подразделений на помощь Тегерану

    В России наступила зима

    Врач порекомендовал простой лайфхак для защиты от деменции при чистке зубов

    В российском городе на конкурсе красоты участниц с инвалидностью попросили уйти со сцены

    «Ростех» рассказал о двигателе НК-3 для ракеты «Воронеж»

    Российский город накрыло апрельской метелью

    Единственный выживший в авиакатастрофе россиянин добился компенсации

    США захотели переложить ответственность за Ормузский пролив на Европу

    Американские нефтяники взбунтовались из-за решения Ирана

    Российская кризисная отрасль попросила спасти компании от вала банкротств

    Все новости
