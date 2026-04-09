Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:07, 9 апреля 2026Спорт

Назван способ похудеть на один размер к лету

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anatoliy Karlyuk / Shutterstock / Fotodom

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ похудеть на один размер к лету. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что для видимых результатов хватит 3-4 тренировок по 30-45 минут в неделю, сочетая силовые упражнения для рельефа и метаболизма, кардио для расхода энергии и растяжку для осанки. Добавьте фоновую активность: больше ходьбы, лестницы вместо лифта и активные выходные. Это усилит эффект и поможет удержать форму.

Двухмесячный план начинается с мягкого старта (недели 1-2: 2 силовые на ноги/корпус, 1 кардио, 1 растяжка по 30-40 минут), переходит к усилению (недели 3-5: 2-3 силовые, 1 кардио) и завершается закреплением (недели 6-8: 3 силовые, интервальное кардио, пилатес).

Ранее Бахтурина назвала способ избавиться от боли в шее. Эксперт посоветовала регулярно выполнять простые упражнения прямо на рабочем месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok