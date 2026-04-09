18:31, 9 апреля 2026Мир

Раскрыта связанная с Ливаном просьба Трампа к Нетаньяху

NBC News: Трамп попросил Нетаньяху ослабить удары по Ливану из-за Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп 8 апреля попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ослабить удары по Ливану, чтобы не помешать переговорам с Ираном. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Хотя администрация Трампа и Израиль заявили, что на Ливан не распространяется режим прекращения огня, Израиль согласился "быть полезным партнером"», — приводит издание слова чиновника.

8 апреля, после объявления США и Ираном двухнедельного перемирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.

