Российский боец UFC раскрыл размер ежемесячных трат

Боец UFC Царукян заявил, что тратит примерно 500-700 тысяч долларов в месяц

Российский боец UFC Арман Царукян в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast раскрыл размер ежемесячных трат.

Спортсмен заявил, что тратит примерно 500-700 тысяч долларов (40-55 миллионов рублей). «Раз в месяц я покупаю себе часы, а только они стоят 250 тысяч долларов», — признался Царукян.

Ранее Царукян показал видео, на котором он тренируется в частном джете во время полета. На кадрах видно, как спортсмен отрабатывает удары на лапах.

29-летний Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На счету спортсмена 23 победы при трех поражениях в боях по правилам ММА. Царукян родился в Ереване, помимо армянского, у него есть российское гражданство. Отец спортсмена Наири Царукян — предприниматель, занимающийся строительным бизнесом.