09:58, 9 апреля 2026

Самого загадочного члена британской королевской семьи заметили с королем Карлом III

Олег Парамонов
Фото: Mark Cuthbert / UK Press via Getty Images

На пасхальной службе в Виндзорском замке заметили 18-летнего Джеймса Маунтбеттен-Виндзора, которого считают самым загадочным членом британской королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Традиционная пасхальная служба прошла в часовне Святого Георгия. Процессию возглавили король Карл III и королева Камилла. Джеймс шел сразу за семьей наследника престола — принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и их тремя детьми.

Перед началом службы фотографы запечатлели Джеймса за оживленной беседой с Кейт Миддлтон у входа в часовню. Его сопровождал отец — младший брат Карла III принц Эдвард.

До сих пор Джеймс Маунтбеттен-Виндзор и его сестра редко появлялись на публике. Это связывали с усилиями его родителей, стремившегося оградить детей от внимания прессы. Участие в пасхальной службе может свидетельствовать, что после 18-летия его роль в королевской семье изменится.

Ранее сообщалось, что принц Уильям отказался присутствовать на пасхальной службе, если туда пустят детей бывшего принца Эндрю. Король выполнил условие принца.

