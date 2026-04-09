Созданное в СССР движение в память о жертвах репрессий запретили в России

ВС признал экстремистской организацией движение «Мемориал», запретив его в РФ

Верховный суд (ВС) России признал международное движение «Мемориал» (внесено в реестр иноагентов в РФ) экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение подлежит немедленному исполнению. Дело по иску Генпрокуратуры рассмотрено в закрытом режиме. На заседание пришли дипломаты посольств Франции и Германии, Чехии и Швеции, а также журналисты немецкого телевидения, сообщает ТАСС.

28 декабря 2021 года Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», которое было создано в августе 1987 года в Москве инициативной группой «За увековечение памяти о жертвах репрессий». Его первым председателем стал академик АН СССР Андрей Сахаров.

В 2025 году Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (организация-учредитель включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, и ликвидирована по решению Верховного суда РФ). С просьбой о ликвидации обратился учредитель фонда.

Сооснователь «Мемориала» 71-летний Олег Орлов (признан в России иностранным агентом) получил 2,5 года колонии общего режима по делу о повторной дискредитации армии России. В 2023 году Орлов был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России на 100 тысяч рублей.