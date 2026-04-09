Стали известны впечатлившие отца Маска вещи в России

16:49, 9 апреля 2026Спорт

Роман Ротенберг: Эррола Маска впечатлила спортивная инфраструктура России
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что отец Илона Маска инженер и предприниматель Эррол Маск был впечатлен спортивной инфраструктурой России. Его слова приводит РИА Новости.

Ротенберг отметил, что Маск-старший посещал спортивные события в США, так что мог сравнивать. «Он впечатлен, что такие замечательные спортивные комплексы есть в России, инфраструктура на уровне», — добавил он.

Ранее Эррол Маск сравнил уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Маск-старший заявил, что уровень игры в КХЛ очень высокий, так что его можно сравнить с матчами в НХЛ.

В апреле Эррол Маск вновь приедет в Россию. Он посетит мероприятие, посвященное криптовалютам и Web3.

