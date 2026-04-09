Стало известно о планирующемся «важном заявлении» Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп скоро выступит с важным заявлением относительно конфликта с Ираном. Об этом сообщает платформа GBX Press в соцсети X.

По ее данным, американский лидер намерен объявить условия нового мирного соглашения с Тегераном. Заявление запланировано на четверг, 9 апреля, в 18:00 по местному времени (01:00 в пятницу по московскому).

Белый дом пока не подтверждал эту информацию.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

26 марта президент России Владимир Путин указал, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий.