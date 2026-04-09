В МИД России прокомментировали самую масштабную атаку Израиля на Ливан

Захарова: Россия осуждает массированные удары Израиля по Ливану

Москва осуждает массированную серию ударов Израиля по территории Ливана, произошедшую после объявления двухнедельного перемирия США с Ираном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем израильскую атаку на Ливан, которая привела к многочисленным жертвам среди ни в чем не повинных людей и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры», — подчеркнула дипломат.

Захарова предупредила, что подобные действия подвергают угрозе срыва наметившийся переговорный процесс и повышают риск возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всей территории Ливана. В заявлении израильские военные отметили, что атака была основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.