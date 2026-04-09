Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 9 апреля 2026Мир

В МИД России прокомментировали самую масштабную атаку Израиля на Ливан

Захарова: Россия осуждает массированные удары Израиля по Ливану
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Москва осуждает массированную серию ударов Израиля по территории Ливана, произошедшую после объявления двухнедельного перемирия США с Ираном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем израильскую атаку на Ливан, которая привела к многочисленным жертвам среди ни в чем не повинных людей и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры», — подчеркнула дипломат.

Захарова предупредила, что подобные действия подвергают угрозе срыва наметившийся переговорный процесс и повышают риск возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всей территории Ливана. В заявлении израильские военные отметили, что атака была основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok