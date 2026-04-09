В Новосибирске заметили выкинутую на помойку в апреле елку

В Новосибирске выкинули елку в апреле. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Журналисты опубликовали снимок, сделанный у помойки в российском городе. На размещенном кадре видно, что елку с пожелтевшими иголками положили на пустые картонные коробки. «Кто-то в Новосибирске сдался. А мог бы и до следующего Нового года потерпеть», — с иронией заметили авторы поста.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев и врач-аллерголог Мария Польнер предупредили об опасности россиян, которые не торопятся убирать новогоднюю елку после праздников. Специалисты заявили, что долго стоящее в квартире дерево может вызвать аллергию.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Уфе установили новогоднюю елку из старых уличных светильников.