Россия
18:41, 9 апреля 2026

В России назвали только один сценарий для Украины

Депутат Чепа: Украина потеряет субъектность
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: vikhesse_photography / Shutterstock / Fotodom  

Украину ждет потеря субъектности под давлением более сильных соседей, рассказал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава офиса президента республики Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что у Украины есть два сценария развития событий, при которых страну ждут потеря субъектности или будущее великой страны.

Депутат заявил, что Украину ждет первый сценарий, при котором она потеряет свою субъектность под давлением более сильных соседей. По его мнению, Буданов прогнозирует своей стране великое будущее, потому что планирует с такими лозунгами победить на грядущих выборах.

Чепа напомнил, что на Украине в любой момент может быть объявлен дефолт, у страны большие задолженности, а если поднимут вопросы коррупции, то любая политическая власть мгновенно рухнет. Он отметил, что Буданов может рассчитывать на обогащение Украины, если Европа отнимет деньги России и вместе с США даст Киеву триллион долларов.

«Вот тогда Украина отдаст все земли иностранцам и те построят на Украине какие-то производства. Все это перейдет в руки не украинского народа, а иностранных компаний. И народу Украины ничего принадлежать не будет. И без этого земли еще до СВО принадлежали по большей части европейцам. Когда собирали урожай, это было зерно не украинское, а европейское зерно украинского производства. И то же самое в дальнейшем. Все это сегодня не принадлежит украинскому народу. Все давно потеряно», — считает депутат.

Ранее стало известно, что глава офиса президента собрал депутатов Верховной Рады на «откровенную встречу». По данным «Новости.Live», в ходе нее обсуждались проблемные законопроекты.

