14:41, 9 апреля 2026МирЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о планах Украины и Норвегии атаковать российские суда

Сенатор Климов: Киев готовит теракты против России почти со всеми странами НАТО
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Украина вынашивает агрессивные планы против России почти со всеми странами НАТО, заявил зампред Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал информацию о том, что Киев при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовит теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях.

«Украина практически со всеми странами НАТО, за небольшим исключением, вынашивает такого рода агрессивные, зачастую террористические планы, в этом смысле никакой сенсации нет. То, что здесь фигурирует Норвегия, тоже ничего странного нет», — сказал Климов.

Норвегия находится в НАТО, граничит с Россией, и там есть силы, которые не хотят добрососедских отношений, а хотят обострений и каких-то дивидендов с этого рода приграничных конфликтов

Андрей Климовсенатор

По словам Климова, позиция России и ее ответ будут зависеть от того, что конкретно сделано в отношении нашей страны.

«С учетом этих деяний у нас есть возможность ответить на любое из такого рода преступлений сообразно масштабам и характеру содеянного. Сейчас гадать относительно всего этого явно не стоит. С этим надо бороться всеми доступными нам средствами», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что разведка Эстонии не стала исключать пролет украинских беспилотников через республику для ударов по России.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают помощь НАТО через Молдавию. Отмечается, что для увеличения объема поставок украинские военнослужащие возвели плавучие переправы через реку Днестр.

