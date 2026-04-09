15:29, 9 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Законодателям нужно прислушиваться к медицинскому сообществу и не навязывать свои, зачастую не очень квалифицированные, мнения, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру», комментируя идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан.

Ранее с соответствующей инициативой обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко вице-спикер Борис Чернышов. Он предложил выдавать электронные сертификаты гражданам с подтвержденными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха.

«Я сама аллергик. Я не использую никаких увлажнителей воздуха и прочее, потому что аллергия связана не с сухостью воздуха. К сожалению, она связана с определенными компонентами, веществами, цветением и так далее, то есть именно с теми факторами, которые непосредственно вызывают аллергическую реакцию. У кого-то это вообще пищевая аллергия, а при пищевой аллергии, мы понимаем, что никакой бризер, ионизатор не поможет совершенно», — высказалась депутат.

Бессараб отметила, что перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов в России постоянно расширяется и медицинское сообщество совершенно квалифицировано, чтобы менять его.

«У каждого сугубо свой препарат, который подбирается строго индивидуально, поэтому, на мой взгляд, здесь нам, законодателям, нужно прислушиваться к медицинскому сообществу и не навязывать им свои зачастую не очень квалифицированные мнения», — поделилась парламентарий.

До этого депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров предлагал отправлять аллергиков на удаленку весной. Политик указывал, что мера поможет сохранить россиянам с поллинозом заработную плату. Сейчас, по его словам, многие из них вынуждены брать отгулы и больничные.

