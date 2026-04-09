В США захотели предложить Ирану «многое» при одном условии

Вэнс: США готовы предложить Ирану многое при добросовестном ведении переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингон готов предложить Ирану многое, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры с Вашингтоном, в том числе в области ядерных разработок. Его слова приводит ТАСС.

Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выразил нежелание, чтобы Иран занимался обогащением урана к уровням, пригодным для создания ядерного оружия. По словам Вэнса, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран отдал ядерное топливо, что станет условием на переговорах.

«Но опять-таки посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы. Если они предпримут добросовестные усилия, чтобы предоставить нам то, чего мы добиваемся для ведения успешных переговоров ради безопасности американского народа, то есть многое [для Тегерана] с другой стороны», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала приоритеты Трампа в переговорах с Ираном. По ее словам, американский лидер не отступит в намерении получить уран из страны.