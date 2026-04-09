Вице-президент Ирана ответил на требования прекратить обогащение урана

Эслами: Требования ограничить обогащение урана уйдут в могилу

Попытки стран Запада ограничить обогащение урана не принесут результатов. Об этом заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии Исламской Республики Мохаммад Эслами, передает ТАСС.

«Утверждения и требования противников, направленные на ограничение программы обогащения Ирана, — это лишь мечты, которые уйдут в могилу», — сказал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран не будет обогащать уран по итогам соглашения с Вашингтоном. «Обогащения урана не будет», — подчеркнул американский лидер.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.