06:31, 10 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Политолог Дудчак: Военный переворот на Украине теоретически возможен
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военный переворот на Украине возможен, если его организуют военнослужащие, связанные со спецслужбами Великобритании или США, считает политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Розбицкий сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частных разговорах высказываются за военный переворот с целью смещения главы государства Владимира Зеленского. Пленный также добавил, что украинские бойцы считают Зеленского клоуном.

По словам политолога, есть заказ на смену фронтменов действующей власти на Украине, поэтому возможность переворота не исключена.

«Если переворот организуют и возглавят военные, которые связаны со спецслужбами Британии, Соединенных Штатов, то такой переворот вполне возможен, почему бы и нет. При этом суть режима не изменится, но есть заказ на смену персонажей, фронтменов киевского режима и на Западе тоже. Теоретически такое возможно на сегодняшний день», — сказал Дудчак.

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что военный переворот совершают не солдаты, а генералы.

«Я думаю, пока что это отдельное высказывание. Все-таки военный переворот делают не солдаты, даже не полковники, а это делают генералы. Пока что от генералов таких высказываний на сегодняшний день нет», — сказал Жарихин.

Ранее сообщалось, что венгерский аналитик Золтан Кошкович раскритиковал Владимира Зеленского за слова о неважности выборов на Украине. До этого Зеленский оправдал отсутствие выборов тем, что для населения Украины они якобы не важны. В интервью иностранным СМИ политик задался вопросом, почему этого так хотят Москва и Вашингтон.

