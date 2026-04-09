03:00, 9 апреля 2026

Врач объяснила причину одного пугающего изменения эякуляции

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Врач Клэр Грейнджер рассказала, что иногда в семенной жидкости могут появиться твердые частицы. Причину пугающего изменения она раскрыла в беседе с изданием Metro.

По ее словам, подобные проявления чаще всего связаны с образованием мелких кальциевых отложений в предстательной железе, известных как камни простаты. Они могут формироваться из-за хронического воспаления, возрастных изменений или образа жизни, включая недостаток воды и длительное сидение.

Эксперт отметила, что многие мужчины не подозревают о наличии этого состояния, так как часто оно протекает без симптомов. «В большинстве случаев люди не знают о камнях простаты, так как их обнаруживают случайно при обследовании», — подчеркнула Грейнджер. Однако иногда они могут вызывать боль, дискомфорт или изменения в семенной жидкости.

Специалистка добавила, что в большинстве ситуаций лечение не требуется, так как организм способен самостоятельно выводить такие образования. Тем не менее при появлении неприятных симптомов она рекомендовала обратиться к врачу, чтобы исключить осложнения и при необходимости пройти обследование.

Ранее уролог Ти Манохар рассказал о неочевидной причине частых инфекций мочевыводящих путей. По его словам, спровоцировать развитие инфекции может частое посещение общественных туалетов, плохая гигиена или длительное ношение мокрой одежды.

