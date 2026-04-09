Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 9 апреля 2026

Выдвинута версия о съемке Поклонской в провокационных образах

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Интервью, в ходе которого бывшая прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Радведа (ранееНаталья) Поклонская провела съемку в провокационных образах, имело главной целью продемонстрировать ее «нормальность». Эту версию выдвинул российский политолог Евгений Минченко.

По словам эксперта, во время разговора с журналисткой Ксенией Собчак Поклонская выглядела «отлично и не безумной» — что и нужно было показать.

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube 

Также, по словам Минченко, интервью Поклонской Собчак могло иметь целью напомнить о карьере бывшего депутата. «Заодно [интервью могло иметь целью] напомнить и героическую историю, и то, что статус советника генпрокурора до сих пор сохраняется (многие, наверное, сильно удивились)», — заявил политолог.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Поклонской в политику.

Наталья Поклонская — один из главных символов Русской весны. За 12 лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, она проделала путь от главы прокуратуры региона до депутата Госдумы, затем ушла из политики и еще не раз совершала повороты в карьере. Так же резко менялись и взгляды Поклонской на общество и религию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok