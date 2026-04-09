Выдвинута версия о съемке Поклонской в провокационных образах

Политолог Минченко: Интервью Поклонской должно было показать ее нормальность

Интервью, в ходе которого бывшая прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская провела съемку в провокационных образах, имело главной целью продемонстрировать ее «нормальность». Эту версию выдвинул российский политолог Евгений Минченко.

По словам эксперта, во время разговора с журналисткой Ксенией Собчак Поклонская выглядела «отлично и не безумной» — что и нужно было показать.

Также, по словам Минченко, интервью Поклонской Собчак могло иметь целью напомнить о карьере бывшего депутата. «Заодно [интервью могло иметь целью] напомнить и героическую историю, и то, что статус советника генпрокурора до сих пор сохраняется (многие, наверное, сильно удивились)», — заявил политолог.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Поклонской в политику.

Наталья Поклонская — один из главных символов Русской весны. За 12 лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, она проделала путь от главы прокуратуры региона до депутата Госдумы, затем ушла из политики и еще не раз совершала повороты в карьере. Так же резко менялись и взгляды Поклонской на общество и религию.