14:33, 9 апреля 2026

Женщина стала ежедневно есть на полдник один продукт и избавилась от усталости

Yahoo: Рыбные консервы богаты белком и помогают сохранить ощущение сытости
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Работающая из дома журналистка Тамара Гейн стала ежедневно есть на полдник один продукт и неожиданно избавилась от усталости. Результатами эксперимента она поделилась в колонке для Yahoo.

По словам Гейн, раньше она часто чувствовала усталость и разбитость во второй половине дня. Не помогали кофе, обильное питье и даже короткий дневной сон. «Однажды после обеда я решила побаловать себя рыбными консервами. Я открыла банку копченой форели, слила оливковое масло и выложила ее на тарелку вместе с сельдереем и рисовой лепешкой», — рассказала она.

После нескольких недель употребления этого блюда во второй половине дня женщина заметила, что не устает в течение дня, а, наоборот, чувствует прилив сил. «Я поняла, что не чувствую себя вялой. Я стала чаще заниматься спортом и совершать прогулки, по возвращении с которых мой разум становился более острым», — призналась она. Объяснение происходящему журналистка нашла в научных статьях. Согласно данным Национального института здоровья Великобритании, белок, которым богаты рыбные консервы, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает сохранить ощущение сытости. «Кроме того, рыба является полноценным белком и содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму для поддержания мышечной функции и общего уровня энергии», — добавила женщина.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о последствиях хронического недосыпа. Как отметил специалист, при длительном дефиците сна ухудшается память, внимание и способность концентрироваться.

