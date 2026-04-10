Ахматовцев поздравили с Пасхой и отправили им освященные куличи

Ахматовцам отправили освященные пасхальные куличи

Бойцам спецназа «Ахмат» поздравили с Пасхой — христианским праздником, в который верующие вспоминают воскресение Иисуса Христа — и отправили им освященные куличи. Об этом говорится в публикации канала «Ахмат. Путь Молодежи», которой поделился глава спецназа Апти Алаудинов.

К записи приложено видео, на кадрах которого представитель движения демонстрирует один из куличей, которые будут отправлены ахматовцам. Кондитерское изделие украшено глазурью, цветными сахарными шарами и цветами. Буквы ХВ, которые соответствуют фразе «Христос Воскресе», на выпечке отсутствуют.

«Мы подготовили и освятили пасхальные куличи, которые уже совсем скоро будут переданы нашим братьям — бойцам спецназа "Ахмат" (...) Пусть эта Пасха станет для вас, наши герои, символом новой надежды и защиты», — говорится в публикации.

В 2022 году замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе комментировал появление куличей, на которых вместо букв ХВ кондитеры избражали латинскую литеру Z. Он отмечал, что такую выпечку нельзя назвать православной, и сообщал, что освящать эти кондитерские изделия нельзя. «Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств», — говорил он. Кипшидзе позже описывал правильный вид пасхального кулича как содержащий христианскую символику — буквы ХВ, изображение креста или церкви.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что в подразделении служат бойцы множества национальностей и конфессий, на флаге спецназа изображены полумесяц, символ ислама, и крест. При этом мусульмане не верят ни в смерть Христа на кресте, ни в его воскресение, ни в то, что он является Богом. Попытки создать объединяющую христиан и мусульман идеологию в РПЦ называли ведущими к ереси.