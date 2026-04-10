14:41, 10 апреля 2026

Пользователей Windows 11 встретил черный экран

Neowin: В Windows 11 из-за обновления сломалась функция сброса ОС
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

В Windows 11 сломалась функция сброса операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Neowin.

О том, что в версиях 25H2 и 24H2 перестала корректно работать функция сброса и восстановления ОС, сообщила сама Microsoft. На затронутых системах при попытке стереть данные и настройки компьютера пользователей встречает черный экран. Специалисты объяснили, что в этом случае ничего не происходит, так как сброс настроек не завершается должным образом.

При этом данные не теряются. После перезагрузки система возвращается на экран с рабочим столом. На проблему указывает системное сообщение «Возникла проблема при сбросе настроек компьютера. Изменения не были внесены».

Проблема возникла у пользователей, которые установили одно из двух обновлений — KB5077212 или KB5079420, которые вышли в феврале и марте 2026 года соответственно. В Microsoft заявили, что ошибка была устранена инженерами — для ее ликвидации пострадавшим пользователям необходимо скачать и установить обновление KB5079471.

В начале апреля Microsoft заявила, что в Windows 11 не осталось ошибок. Речь идет обо всех устраненных неполадках, найденных пользователями.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Хоровод и ярмарку устроят на международном фестивале народного искусства в России

    Раскрыты последние слова не выжившего на Камчатке туриста

    В ЕС захотели провести либерализацию визового режима для постсоветской страны

    Пользователей Windows 11 встретил черный экран

    Все новости
