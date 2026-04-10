Буданов заявил, что ВС РФ не испытывают нехватки личного состава

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал, что Вооруженные силы (ВС) России не испытывают нехватки личного состава. По его словам, Москва при необходимости может мобилизовать потенциальный резерв, который составляет 23,5 миллиона человек.

Это намного превышает возможности Украины, которая и без того испытывает нехватку солдат. «Нет, проблем у России нет — и не будет в ближайшие годы», — заявил Буданов в интервью агентству Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что Киев по-прежнему зависит от военной и финансовой помощи зарубежных союзников, однако рискует остаться без средств в ближайшие месяцы. Так, республика до сих пор не получила обещанную Евросоюзом выплату в размере 90 миллиардов евро из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также не выполнила обязательства перед Международным валютным фондом для выделения дальнейшей помощи.

Россия и Украина тратят большие средства на ведение конфликта, поэтому скоро он может завершиться на переговорах, считает Буданов. «Это огромные суммы — уже исчисляемые триллионами. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это затянется надолго», — заявил чиновник.

Волшебной палочки не существует

Буданов убежден, что со своей стороны Россия также хочет остановить боевые действия. Именно поэтому Кремль идет на переговоры с украинской стороной. Несмотря на то, что стороны сохраняют «максималистские» позиции в переговорах, он выразил надежду, что возможно сближение в поисках компромисса.

«Волшебной палочки не существует. Есть только два варианта — война или мир. Не просто продолжать войну, но и продолжать переговоры. Если они на это согласятся, потому что могут и не согласиться», — заключил он.

Россия неоднократно призывала украинскую сторону к переговорам. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва стремится не к перемирию с Украиной, а к прочному миру.

Буданов назвал условие краха Украины

В интервью изданию «Новости.LIVE» Буданов предрек стране триггерное событие, которое может повлечь катастрофу, при условии отсутствия в обществе единства.

«Мы сейчас подойдем к так называемому триггерному событию, которое потребует от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может произойти катастрофа», — рассказал Буданов.

В качестве примера он привел один из видов такого рода раскола. Так, споры гражданских с представителями военкоматов резонируют с восхвалением военных.

Ранее Буданов признал, что уехавшие из страны украинцы не стремятся возвращаться на родину. Однако он выразил мнение, что скоро большой процент украинцев вернется домой.