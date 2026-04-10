Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:24, 10 апреля 2026

На Украине показали БЭК-авианосец

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stringer / Reuters

Новая версия украинского безэкипажного катера (БЭК) Magura V7 сможет нести шесть FPV-дронов. На фотографию аппарата обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

На снимке показан БЭК с шестью контейнерами для FPV-квадрокоптеров. Можно допустить, что «авианосец» также выступает в качестве ретранслятора, который позволяет использовать коптеры на большой дальности.

В июле стало известно, что специалисты Центра специального назначения «Барс-Сармат» начали изучать трофейный БЭК ВСУ. Захваченный аппарат на базе гидроцикла двигался в сторону Крыма. Дрон с дальностью 400 километров может нести до 150 килограммов взрывчатки.

В июне появились кадры, демонстрирующие поражение украинского БЭК Magura V7 ударом «Ланцета». Уничтоженный дрон нес две ракеты AIM-9M Sidewinder класса «воздух-воздух».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok