Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:20, 10 апреля 2026

Найдено натуральное средство для снижения артериального давления

JHND: Свекольный и грейпфрутовый соки помогают снизить артериальное давление
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Свекольный и грейпфрутовый соки могут влиять на уровень артериального давления и работу сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты пилотного эксперимента в журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND).

В исследовании приняли участие 15 взрослых с гипертонией. В разные дни они поочередно употребляли свекольный сок, грейпфрутовый сок и их комбинацию. После этого ученые в течение 4,5 часа отслеживали показатели давления, частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма — параметр, отражающий работу вегетативной нервной системы.

Оказалось, что после приема напитков у участников действительно происходили изменения: снижались показатели систолического и диастолического давления, а также менялись параметры сердечного ритма. Такие эффекты связывают с содержанием нитратов в свекле и полифенолов в грейпфруте — веществ, которые могут влиять на тонус сосудов и регуляцию кровообращения.

При этом ученые не обнаружили существенной разницы между отдельными напитками и их сочетанием: реакция организма зависела скорее от времени после употребления, чем от конкретного состава сока. Иными словами, выраженного преимущества одного варианта над другим выявлено не было.

Авторы подчеркивают, что полученные данные позволяют говорить лишь о возможном краткосрочном эффекте и требуют подтверждения в более масштабных и длительных исследованиях.

Ранее стало известно, что занятия боксом помогают снизить артериальное давление у молодых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Внучка Бориса Ельцина показала интимное фото с сыном Березовского

    Работа европейского аэропорта была парализована из-за воздушных шаров с контрабандой

    Евросоюзу пришлось нарастить импорт российского газа

    Звезду «Ворониных» уволили из театра из-за возраста

    Бездомный порезал российскую пенсионерку садовыми ножницами

    Россиянам назвали новую схему мошенников в сфере ЖКУ

    Космонавт рассказал об удобстве Российской орбитальной станции

    В Кремле рассказали об ответственности Зеленского

    Известную телеведущую дважды ограбили в европейской столице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok