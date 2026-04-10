Найдено натуральное средство для снижения артериального давления

JHND: Свекольный и грейпфрутовый соки помогают снизить артериальное давление

Свекольный и грейпфрутовый соки могут влиять на уровень артериального давления и работу сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты пилотного эксперимента в журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND).

В исследовании приняли участие 15 взрослых с гипертонией. В разные дни они поочередно употребляли свекольный сок, грейпфрутовый сок и их комбинацию. После этого ученые в течение 4,5 часа отслеживали показатели давления, частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма — параметр, отражающий работу вегетативной нервной системы.

Оказалось, что после приема напитков у участников действительно происходили изменения: снижались показатели систолического и диастолического давления, а также менялись параметры сердечного ритма. Такие эффекты связывают с содержанием нитратов в свекле и полифенолов в грейпфруте — веществ, которые могут влиять на тонус сосудов и регуляцию кровообращения.

При этом ученые не обнаружили существенной разницы между отдельными напитками и их сочетанием: реакция организма зависела скорее от времени после употребления, чем от конкретного состава сока. Иными словами, выраженного преимущества одного варианта над другим выявлено не было.

Авторы подчеркивают, что полученные данные позволяют говорить лишь о возможном краткосрочном эффекте и требуют подтверждения в более масштабных и длительных исследованиях.

Ранее стало известно, что занятия боксом помогают снизить артериальное давление у молодых людей.