Названа возможная дата нового обмена пленными между Россией и Украиной

Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться в субботу, 11 апреля. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
Накануне, 9 апреля, прошел обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной. Киеву были переданы тела тысячи солдат Вооруженных сил Украины. Взамен Россия вернула тела 41 бойца.
В этот же день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что переговоры по пасхальному обмену пленными между Москвой и Киевом почти подошли к концу.
До этого Россия и Украина обменивались пленными 6 марта. Тогда Москва вернула 300 бойцов. Киеву взамен было передано такое же число пленных солдат.