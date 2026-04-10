18:32, 10 апреля 2026Россия

Названа возможная дата нового обмена пленными между Россией и Украиной

RT: Россия и Украина могут обменяться пленными 11 апреля
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться в субботу, 11 апреля. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

«Новый обмен пленными между Россией и Украиной запланирован на 11 апреля», — говорится в сообщении.

Накануне, 9 апреля, прошел обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной. Киеву были переданы тела тысячи солдат Вооруженных сил Украины. Взамен Россия вернула тела 41 бойца.

В этот же день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что переговоры по пасхальному обмену пленными между Москвой и Киевом почти подошли к концу.

До этого Россия и Украина обменивались пленными 6 марта. Тогда Москва вернула 300 бойцов. Киеву взамен было передано такое же число пленных солдат.

